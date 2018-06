Am Wochenende: Streetfood Festival macht Station in Ellwangen

Am Samstag, 9. Juni, und Sonntag, 10. Juni, steht der Ellwanger Marktplatz ganz im Zeichen internationaler kulinarischer Genüsse. An beiden Tagen werden von 10 bis 22 Uhr an vielen verschiedenen Ständen internationale Snacks und Gerichte in einem lebhaften Rahmen für die ganze Familie präsentiert. Egal, ob Food-Truck, Küchenchef oder passionierter Hobby-Koch – hier kommen alle zusammen, die am Herd etwas Besonderes zu bieten haben. In ihren Gerichten spiegelt sich die Vielfalt unterschiedlichster Essenskulturen dieser Welt wider. Für musikalische Unterhaltung sorgt unter anderem der Alleinunterhalter Turbolenz. Der Eintritt zu dem Festival ist frei. Veranstalter ist die Rocking high GmbH mit Unterstützung der Stadt Ellwangen. Mehr Informationen unter www.schummeltag-streetfood.de. Foto: Archiv

