Am Wochenende ist Flugplatzfest in Erpfental

Vom Samstag, 18., bis Sonntag, 19. August, veranstaltet die Fliegergruppe Ellwangen in Erpfental ihr traditionelles Flugplatzfest. Besucher erhalten Einblicke in alle Bereiche des Luftsports. Interessierte können Rundflügen in Segel- und Motorflugzeugen unternehmen oder sich als Fallschirmspringer versuchen.

Des Weiteren können die Besucher verschiedene Flugzeuge bestaunen – vom Oldtimer der Lüfte bis hin zu ultramodernen Segelflugzeugen. Ausgestellt und in Aktion kann man zum Beispiel zwei T6 mit ihren mächtig donnernden Sternmotoren erleben oder eine Spitfire.

Darüber hinaus werden verschiedene Doppeldecker wie die Bücker-Jungmann-Maschine zu sehen sein. Auch zwei Zlin sind in Erpfental wieder mit von der Partie. In eine davon wird Paul Erhardt einsteigen. Er führt mit dem Kleinflugzeug am Samstag und Sonntag waghalsige Kunstflüge am Himmel über dem Flugplatzgelände vor. Ebenso Tradition hat die Mitwirkung der Modellfluggruppe Neuler. Deren Mitglieder zeigen in Erpfental verschiedene Flugmodelle auf dem Boden und in Aktion. Höhepunkt der Vorführungen der Modellfluggruppe Neuler wird sicherlich der Start eines Düsenjet-Modells sein sowie Modellkunstflugvorführungen.

Am Samstag, 18. August, kommen ab 17 Uhr außerdem alle Freunde böhmischer Blasmusik auf ihre Kosten. Denn dann spielt „Ottos-Böhmische-Blasmusik je nach Witterung vor oder im Hangar. Die Musiker werden bis gegen 20 Uhr mit ihrer böhmischen Blasmusik, die sie auf vorwiegend handgeschriebenen Noten hüten wie einen Schatz, aufs Beste unterhalten. Die Küche wird nochmals angeworfen, so dass man bis gegen 20 Uhr warm essen kann.

An beiden Tagen wird man mit Getränken und Essen bestens verpflegt. Ein buntes Programm mit allem rund ums Fliegen, Vorführungen beziehungsweise Überflügen von Geschäfts- und Reiseflugzeugen sowie Oldtimer-Flugzeuge runden das vielfältige Programm ab.