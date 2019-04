Am Wochenende ist Ellwanger Frühling

Zum Ellwanger Frühling öffnet wieder die Messe Handwerk & Wohnen in der Stadthalle ihre Pforten.

Am Samstag und Sonntag, 6. und 7. April, präsentieren sich 25 Unternehmen aus Ellwangen und der Region. Bei ihnen können sich die Besucherinnen und Besucher über Bauen und Renovieren, über Inneneinrichtung und Gartengestaltung informieren. Jugendliche haben am Samstag die Möglichkeit, sich an den Ständen über eine Ausbildung und Karrierechancen im Handwerk zu informieren. Die Messe sit am Samstag von 10 bis 17 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Am Sonntag ist zudem von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffener Sonntag, dieses Mal mit gleich zwei Neuerungen: einem Ostermarkt mit Kunsthandwerk und einem Mädchenflohmarkt.