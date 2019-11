Von Deutsche Presse-Agentur

Ein Laster mit fast 20 Tonnen Schokolade ist auf dem Weg von Österreich nach Belgien in Bludenz in Vorarlberg verschwunden. Wie die für den Fall zuständige Tiroler Polizei mitteilte, ist es einem unbekannten Täter gelungen, mit gefälschten Papieren an die begehrte Fracht zu kommen. Von dem Mann fehlt jede Spur, von der Schokolade auch.

Er hatte sich als Fahrer ausgegeben, der den Anhänger für den weiteren Transport übernehmen sollte.

Nach Angaben der Polizei legte der Mann sowohl falsche persönliche Dokumente als auch ...