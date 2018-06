Am Sonntag ist Kinderdorffest

Am Sonntag, 24. Juni, wird in der Marienpflege das Kinderdorffest gefeiert.

Es beginnt mit einem Gottesdienst um 10 Uhr mit Pfarrer i.R. Anton Eßwein im Freien, bei schlechtem Wetter in Sankt Wolfgang. Um 11 Uhr beginnt die Bewirtung, um 13 Uhr das Fest. Zur Eröffnung spielt die Kochen-Clan-Pipe-Band. Den ganzen Nachmittag gibt es Spiel, Spaß und viele Mitmachangebote für Groß und Klein, ebenso offene Türen in einer Wohngruppe, der Kindertagesstätte, im Schulkindergarten und in der Psychologischen Beratungsstelle.

Zur Unterhaltung tragen die Pep Steps, ein Glücksrad, die Rocking Ruperts, die Dancing Queens und Tänze des Tamilischen Freundschaftsvereins bei. Durch die Franziskuskapelle werden Führungen angeboten.

Ein Höhepunkt werden sicherlich die vier Vorführungen der Fahrrad-Trail-Weltmeisterin Nina Reichenbach zwischen 13.25 und 16 Uhr. Sie springt und fährt mit dem Fahrrad auf Paletten und Kanthölzern und bewegt sich dabei so sicher wie eine Bergziege in den Alpen. Das Fest endet gegen 17 Uhr.