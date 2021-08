Am Sonntag: Familienführung im Schlossmuseum Ellwangen

Das Schlossmuseum Ellwangen bietet am Sonntag, 29. August, um 14 Uhr eine Schlossführung für Familien an. Gezeigt werden bei dem Rundgang neben den prunkvollen Schlossräumen auch besondere Ausstellungsstücke des Museumsbestandes. So bekommen die Teilnehmer einen Einblick in den Geheimschrank des Ellwanger Fürstprostes, in dem seine persönliche Korrospondenz in Form von Briefen und Urkunden aufgewahrt war. Die Besucher erfahren zudem die wechselvolle Geschichte von Schloss Ellwangen. Bei Kindern besonders beliebt ist die Sammlung von 50 Puppenstuben aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Der Treffpunkt ist an der Museumskasse des Residenzgebäudes. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und es ist nur der übliche Eintritt zu entrichten. Der Zugang zum Museum und zur Teilnahme ist nur mit einem Nachweis von „3 G“ möglich, während des Besuches muss eine medizinische Mund-, Nasenbedeckung getragen werden. Informationen unter www.schlossmuseum-ellwangen.de