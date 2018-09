Am Schönenberg fährt die Drehleiter aus

Hilfeschreie aus dem Tagungshaus Schönenberg. Dort ist bei Schweißarbeiten am Fahrstuhl ein Brand ausgebrochen. Die meisten Tagungsgäste konnten das Gebäude verlassen, sechs jedoch werden vermisst und sind im zweiten und dritten Stock eingeschlossen. Sie müssen gerettet werden. Ein realistisches Szenario, das sich bei der Übung den Feuerwehrleuten der Stützpunktwehr Ellwangen und der Abteilung Rindelbach am Mittwochabend bot.

Eine Frau steht im zweiten Stock am offenen Fenster und schreit „holt mich hier raus, ich bekomme keine Luft mehr“. Ein Feuerwehrmann spricht beruhigend auf sie ein. Was sich Gerhard Lemmermeier und Rainer Holl ausgedacht haben, hätte so auch im Ernstfall passieren können, denn die Stockwerke des Tagungshauses sind nur mit einem Treppenhaus verbunden, weitere Fluchtwege gibt es nicht. Weil alles voller Rauch ist, musste die Feuerwehr Ellwangen die eingeschlossenen, verletzten Personen mit der Drehleiter retten. Ein Mann wurde unter Atemschutz in einem Rettungstuch ins Freie gebracht. Am Ende waren alle gerettet und wurden im kleinen Saal des Tagungshauses von der Helfer-Vor-Ort-Gruppe der Malteser aus Pfahlheim in eine versorgt. Nico Baumann hatte hier die Koordination.

Jetzt „brennt“ auch der Dachstuhl

Dann ging’s ans Löschen, denn der fiktive Brand hatte sich durch den Fahrstuhlschacht ins Dachgeschoss ausgebreitet. Die Feuerwehrmänner unter der Einsatzleitung des Ellwanger Kommandanten Rainer Babbel verlegten lange Schlauchleitungen über das Treppenhaus, um das Feuer zu bekämpfen.

Zum Abschluss gab’s eine kleine Manöverkritik. 38 Mann der Stützpunktwehr Ellwangen mit Babbel und den Zugführern Wolfgang Mezödi und Michael Langer sowie von der Abteilung Rindelbach unter Kommandant Michael Langer waren beteiligt. Neun Fahrzeuge waren vor Ort. Stadtbrandmeister Wolfgang Hörmann bedankte sich für die gute Übung, bei der alles gut geklappt habe. Er hob die gute Wasserversorgung heraus und die große Fläche vor dem Tagungshaus, die ein manövrieren der vielen Fahrzeuge einfach gemacht habe. Babbel nannte die Voraussetzung optimal, alles habe bis auf ein paar Kleinigkeiten bestens geklappt. Der Rindelbacher Ortsvorsteher Arnolf Hauber lobte die hervorragende Zusammenarbeit zwischen den Wehren und dem Malteser Hilfsdienst.

Zum Schluss bedankte sich Tagungshausleiter Bernd Philippi bei den Hilfskräften. Es sei immer gut, dass Einsatzkräfte im Ernstfall mit dem Gebäude vertraut wären. War am Anfang von einer realistischen Übung gesprochen worden, so gab Philippi bekannt, dass im Frühjahr 2019 eine Brandmeldeanlage und ein zweiter Fluchtweg in Angriff genommen werden soll. Die Planungen laufen seit Jahren, die Diözese nimmt für die Sicherheit der Tagungsgäste rund eine Million Euro in die Hand.