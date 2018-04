Am Samstag ist Tag der offenen Klöster

Am Samstag, 21. April, ist Tag der offenen Klöster. Die Ellwanger Ordensgemeinschaften laden im Mutterhaus der Anna-Schwestern im Nibelungenweg 1 zu einer Begegnung ein. Von 14 bis 16 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Refektorium. Es werden Führungen in der Hostienbäckerei sowie zu der von Pfarrer Sieger Köder geschaffenen Bronzetür der Mutterhauskapelle angeboten. Im Kreuzgang stellt Pater Hugo Weihermüller seine in zwölf Jahren handgeschriebene und illustrierte Bibel aus. Stände informieren über das Haus Lebensspur, das Seniorenheim, die Tagespflege sowie das stationäre Hospiz. Kinder werden betreut.

Parallel dazu gibt es bei den Comboni-Missionaren in der Rotenbacher Straße Führungen durch das Haus. So bekommen die Besucher einen Einblick in die Arbeit in der Prokura, der Verwaltung oder der Seniorenabteilung. Um 16 Uhr beginnt bei den Anna-Schwestern ein Podiumsgespräch unter dem Motto „Gut. Wir sind da.“ Pater Jens Bartsch von den Redemptoristen, Pater Bernhard Riegel von den Comboni-Missionaren, Schwester Birgit Reutemann von den Franziskanerinnen von Sießen sowie Schwester Veronika Mätzler von den Anna-Schwestern beantworten Fragen und geben Einblick in Alltag und Besonderheiten des Lebens im Orden. Um 17 Uhr ist Vespergebet bei den Anna-Schwestern.