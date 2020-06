Am Samstag: Erste Stadtführung in Ellwangen

Die Tourist-Information Ellwangen startet wieder mit öffentlichen Stadtführungen. Am Samstag, 6. Juni 2020 wird Annette Bezler sie durch die historische Innenstadt führen und Ihnen spannende Einblicke in die traditionsreiche und geschichtsträchtige Stadt geben. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Portal der Basilika. Die Gebühr beträgt vier Euro. Auf Grund der aktuellen Situation ist die Gruppengröße auf 12 Personen begrenzt und der Mindestabstand von 1,5 Meter muss eingehalten werden. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes wird empfohlen.