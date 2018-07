Am Samstag beginnt die Malteser Krankenwoche

Die Krankenwoche der Malteser im Haus Schönenberg hat das Thema „Gottes Liebe ist Fundament des inneren Friedens“. Sie beginnt am Samstag, 21. Juli, und findet bereits zum 58. Mal statt.

Eine Woche lang, bis Samstag, 28. Juli, kümmern sich rund 60 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer rund um die Uhr um die 56 Gäste, die aus ganz Süddeutschland kommen. Darunter sind Rollstuhlfahrer, Blinde und Schwerstpflegebedürftige.

Für viele Teilnehmer ist die spirituelle, aber auch erlebnisreiche Krankenwoche ein Höhepunkt im Jahr. Denn dort treffen sie Freunde und alte Bekannte, die sie sonst nicht sehen. Geprägt ist die Woche von mitfühlenden Gesprächen, gegenseitigem Austausch und einer ansteckenden Herzlichkeit.

Aber was wäre eine Krankenwoche ohne ein abwechslungsreiches Programm. Das Organisations- und Leitungsteam um Sabine Scheiring, Margit Frank, Renate Rathgeb, Roswitha Röhrle, Wolfgang Baumann und den Stadtbeauftragten der Ellwanger Malteser, Stephan Meßmer, hat sich viel einfallen lassen. Als geistlicher Leiter konnte der ehemalige Pfarrer von Röhlingen, Pfahlheim und Beersbach, Anton Forner, gewonnen werden.

Auf dem Programm stehen Gottesdienste, Krankensalbung, Rosenkranz, Basteln, Singen, Sitztanz, Wellness und Grillfest ebenso wie Schnitzelbank und Sketche. Zudem sind Auftritte von Musik- und Gesangvereinen geplant. So tritt am Samstagnachmittag die Ellwanger Bürgergarde zur Begrüßung an und bringt mit ihrem Spielmannszug ein Ständchen, bevor sie dann zur Eröffnung der Heimattage aufs Schloss weiterzieht. Am Abend singt der Junge Chor Unterschneidheim. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst mit der Musikgruppe „Impuls“ in der Schönenbergkirche.

Für Unterhaltung im Laufe der Woche sorgen der Liederkranz Stödtlen, Alleinunterhalter Gerhard Gerstner, der singende Polizist Helmut Argauer mit Überraschungsgast und musikalischer Begleitung, der Musikverein Dalkingen, eine Pfarrersband aus Oettingen/Wilburgstetten und der Liederkranz Ellenberg.

Seit Jahren fest im Programm verankert ist am Dienstagnachmittag eine Wanderung zum Dorfhaus Rattstadt, auf Einladung des Musikvereins Rattstadt, der natürlich auch musiziert. Am Ende der Krankenwoche steht am Freitagabend eine Lichterprozession, die vom Kirchenchor Schönenberg musikalisch gestaltet wird. Die Krankenwoche wird über Spendengelder mitfinanziert, die Helfer arbeiten ehrenamtlich, die Kuchen werden gespendet. Wie bereits im vergangenen Jahr bringen sich auch dieses Mal Auszubildende der EnBW/ODR als Helfer ein. Am Samstagvormittag ist Heimreise.