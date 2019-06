Am Samstag beginnt die Freibadsaison am Kressbachsee

Die Arbeiten am Kressbachsee gehen in die heiße Phase, um die letzten Neuerungen und Attraktionen noch in der laufenden Woche fertigzustellen. Derzeit wird der Boden vorbereitet, auf dem ab Donnerstag 2500 Quadratmeter Rollrasen verlegt werden. Auch der Weg zum See wird zum Teil neu asphaltiert. Am Dienstag kommt dann der TÜV, um die neue, in die Liegewiese eingepasste Breitwasserrutsche abzunehmen. Kleinere Einbauten in der neuen DLRG-Wachstation werden zudem noch fertiggestellt. Trotz der für die kommenden Tage vorhergesagten hochsommerlichen Temperaturen muss der Kressbachsee zunächst für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen bleiben. Die ganze Woche werden Lastwagen, Radlader und Asphaltmaschinen auf dem Gelände unterwegs sein, ein gefahrloser Aufenthalt am See kann daher nicht gewährleistet werden. Am Samstag, 8. Juni, ist es aber dann soweit und der Kressbachsee startet in die neue Freibadsaison 2019. Bis der neu verlegte Rollrasen angewachsen ist, kann es noch zu kleineren Einschränkungen sowie Sperrung einiger Teilbereiche kommen. Danach steht aber einem entspannten Tag am See nichts mehr im Wege. Ob der Kressbachsee geöffnet hat, kann seit dieser Saison online auf www.kressbachsee.de über die neu integrierte Badeampel eingesehen werden. Foto: Bauch