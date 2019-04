Am Samstag öffnet die Kneipp-Anlage

Die Winterpause ist auch an der Kneipp-Anlage am Wellenbad vorbei. Am kommenden Samstag, 27. April, beginnt die neue Saison. Die Kneipp-Anlage ist dann täglich von 7 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet. Bis dahin ist aber noch ein bisschen was zu tun.

Norbert Woitalla von der Firma Klingler aus Dalkingen kniet im Tretbecken für Erwachsene und spachtelt die Fugen zu. Das Becken ist in den vergangenen Tagen gefliest worden, genauso wie das Tretbecken für Kinder nebenan. Denn der Stein, aus dem die Becken gemacht sind, ist so porös, dass sich dort gern Algen festgesetzt haben. Deshalb waren die Becken auch schwer zu reinigen. Das soll nun dank der Fliesen besser werden.

Die Becken sind aus Beton in einem Stück gegossen worden. Beim Abbinden entsteht Wärme und dabei entstehen kleine Blasen. Diese kleinen Hohlräumen waren für die Algen ideal und dort waren sie auch mit Hochdruckreiniger kaum wegzubekommen, erklärt Willi Gresser vom Kneipp-Verein, der die Bauarbeiten betreut. Die Reinigung sei extrem aufwendig gewesen.

Im Beton haben sich die Algen festgesetzt

Die Kneipp-Anlage gehört zwar der Bädergesellschaft, die auch die Kosten für die Fliesenarbeiten übernimmt, fürs Putzen sind aber die Vereinsmitglieder zuständig. Das soll nun dank der Fliesen viel einfacher werden. Sie sind glatter als der raue Beton, aber nicht so glatt, dass man darauf ausrutschen könnte. „Es sind die gleichen Fliesen wie im Wellenbad“, sagt Gresser, der sich als ehemaliger Chef der Bädergesellschaft gut damit auskennt.

Das Armbecken bleibt wie es ist. Dort werde sehr viel weniger Schmutz eingetragen als in die Tretbecken, die im Sommer von kleinen Kindern gern als Planschbecken genutzt worden sind. Wenn sie vorher noch auf dem Barfußpfad unterwegs waren und mit ordentlich Sand an den Füßen ins Becken gegangen sind, kommt da einiges zusammen.

Auch die Anlage ums Kneipp-Becken haben die Mitglieder des Kneipp-Vereins in den vergangenen Wochen gerichtet. In der Kräuterspirale sprießen Thymian und Frauenmantel. Der Barfußpfad mit seinen Sand-, Schotter-, Holz- und Kieselabschnitten sieht aus wie neu. Jetzt muss nur noch der Rasen gemäht werden, dann können die Kneipp-Freunde kommen. Das werden sie auch. Die Anlage, die erst vor einem Jahr eröffnet wurde, ist sehr gut angenommen worden, an manchen Wochenenden war auf den Bänken und Mäuerchen um die Becken kein Platz mehr frei.

Zum Saisonstart am Samstag wird es zwar kein großes Fest geben, aber ein paar Häppchen schon, sagt Vereinsvorsitzende Margarete Schulz.