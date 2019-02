Am PG ist Grundschul-Infotag

Welche weiterführende Schule nach der Grundschule ist die richtige für mein Kind? Die Lehrinnen und Lehrer des Peutinger-Gymnasiums wollen bei der Beantwortung dieser Frage helfen. Um den Schülerinnen und Schülern einen Einblick in den Schulalltag zu geben, bietet das Peutinger-Gymnasium am Freitag, 22. Februar, um 17 Uhr einen Infotag an. Während die Eltern über das Angebot des Gymnasiums informiert werden, haben die Schüler die Möglichkeit, an Schnupperunterricht teilzunehmen.

Im Anschluss an die Info-Veranstaltung können sich Schüler und Eltern gemeinsam erkundigen, welche Fächer am PG auf sie zukommen und welche zusätzlichen Angebote im Rahmen der offenen Ganztagsbetreuung, wie Mittagsbetreuung, Lernzeit, Arbeitsgemeinschaften, Sommerschule und vieles andere mehr, genutzt werden können. Die Schullandheimklassenstufe 7 übernimmt die Bewirtung.