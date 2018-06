Am Montag beginnt für die Schüler der Ernst des Lebens

Am kommenden Montag, 10. September, beginnt die Schule wieder. An den Ellwanger Schulen startet der Unterricht zu folgenden Uhrzeiten:

Peutinger-Gymnasium : Für die Klassenstufe 5 von 8.45 bis 12 Uhr; für die Klassenstufe 6 bis Jahrgangsstufe 2 gemeinsamer Beginn im Forum um 7.35 Uhr. Ende des ersten Schultages um 12.45 Uhr.

Hariolf-Gymnasium: Für die Klassen 6 bis 12 beginnt der Unterricht um 7.35 Uhr, für die Schüler der Klassen 5 um 10 Uhr im Forum.

Eugen-Bolz-Realschule: Für die Klassen 6 bis 10 von 7.35 bis 10.55 Uhr. Für die Klassen 5 beginnt am Dienstag, 11. September, um 7.45 Uhr in der Aula der Unterricht. Unterrichtsende für die Fünftklässler um 10.55 Uhr.

Schöner-Graben-Schule: für die Klassen 2 bis 9 von 8.30 bis 11 Uhr.

Sankt Gertrudis: für alle Klassen von 8 bis 11.20 Uhr.

Buchenbergschule: für die Klassen 5 bis 10 von 7.35 bis 11.55 Uhr; für die Klassen 2 bis 4 von 8.20 bis 11.55 Uhr

Mittelhofschule: für die Klassen 2 bis 10 von 8 bis 12.15 Uhr

Klosterfeldschule: für die Klassen 2 bis 4 von 8.45 bis 11.30 Uhr

Grundschule Pfahlheim: für die Klassen 2 bis 4 von 8.20 bis 12 Uhr.

Grundschule Neunheim: für die Klassen 2 bis 4 von 8.50 bis 12.15 Uhr.

Grundschule Rindelbach: für die Klassen 2 bis 4 von 8.15 bis 11.30 Uhr. Anfangsgottesdienst auf dem Schönenberg um 8.15 Uhr. Kinder, die in diesem Schuljahr eingeschult werden, sind mit ihren Eltern zusammen zu diesem Gottesdienst eingeladen.

Johann-Sebastian-von-Drey-Schule Röhlingen: für die Klassen 2 bis 9 von 8.20 bis 11.55 Uhr. Beginn mit einem Schülergottesdienst in der Sankt-Peter-und-Paul-Kirche.

Grundschule Schrezheim: für die Klassen 2 bis 4 von 8.35 bis 12.10 Uhr.

Rupert-Mayer-Schule: für die Klassen 2 bis 10 von 8 bis 12.10 Uhr.

Kreisberufsschulzentrum Ellwangen - Schulbeginn der jeweiligen Klassen:

Zweijährige Berufsfachschulen (1. Jahr): Montag, 10.9., 10 Uhr.

Zweijährige Berufsfachschulen (2. Jahr): Montag, 10.9., 8.55 Uhr.

Berufseinstiegsjahr: Montag, 10.9., 10 Uhr Vorqualifizierungsjahr für Arbeit und Beruf: Montag, 10.9, 10 Uhr.

Kooperationsklasse Berufsvorbereitung: Montag, 10.9., 10 Uhr.

Einjährige Berufsfachschule Metall, Inst.: Montag, 10.9, 8.55 Uhr.

Einjährige Berufsfachschule Kfz-Mechatroniker: Montag, 10.9., 8.55 Uhr.

Chemisch-Technische Assistenten: Montag, 10.9., 8.55 Uhr.

Umweltschutztechnische Assistenten: Montag, 10.9., 8.55 Uhr.

Pharmazeutisch-Technische Assistenten: Montag, 10.9., 8.55 Uhr.

Technisches Gymnasium, GMT: Montag, 10.9., 8.55 Uhr.

Technisches Gymnasium, Mechatronik: Montag, 10.9., 8.55 Uhr.

Technisches Gymnasium, Umwelttechnik: Montag, 10.9., 8.55 Uhr.

Einjähriges Berufskolleg Wirtschaft: Montag, 10.9., 8.55 Uhr.

Berufskolleg Wirtschaft (1. und 2. Jahr): Montag, 10.9., 8.55 Uhr.

Berufskolleg Technik: Montag, 10.9., 8.55 Uhr.

Berufskolleg Gesundheit und Pflege: Montag, 10.9., 8.55 Uhr.

Berufskolleg Soziales in Teilzeit: Donnerstag, 13.9., 8.05.

Berufsfachschule für Altenpflegehilfe: Montag, 10.9., 9.30 Uhr.

Berufsfachschule für Altenpflege, 1. Jahr: Montag, 10.9.12, 9.30 Uhr.

Berufsfachschule für Altenpflege, 2. Jahr: Montag, 15.10., 8.05 Uhr.

Berufsfachschule für Altenpflege, 3. Jahr: Montag, 15.10., 8.05 Uhr.

Im Anschluss an die Aufnahme findet regulärer Unterricht statt.

Mittelhofschule

Die Einschulungsfeier der Erstklässler ist am Donnerstag, 13 September, um 15 Uhr.

Buchenbergschule

Die Einschulungsfeier der Erstklässler findet am Donnerstag, 13. September, um 14 Uhr in der Buchenberghalle statt.

Klosterfeldschule

Der Gottesdienst findet am Donnerstag, 13. September, um 9 Uhr in der Heilig Geist Kirche statt. Die Schulaufnahmefeier beginnt um 10 Uhr.

Schöner-Graben-Schule

Die Einschulungsfeier der Erstklässler findet am Freitag, 14. September, um 10 Uhr statt.

Grundschule Pfahlheim

Die Einschulungsfeier der Erstklässler beginnt am Donnerstag, 13. September, um 9 Uhr mit einem gemeinsamen Gottesdienst.

Grundschule Neunheim

Die Einschulungsfeier der Erstklässler findet am Donnerstag, 13. September, um 14 Uhr in der Eichenfeldhalle statt.

Grundschule Rindelbach

Die Einschulungsfeier der Erstklässler beginnt am Freitag, 14. September, um 10 Uhr in der Kübelesbuckhalle.

Grundschule Röhlingen

Der Gottesdienst ist am Mittwoch, 12. September, um 9.30 Uhr in der Sankt-Peter-und-Paul-Kirche. Die Einschulungsfeier der Erstklässler beginnt um 10.30 Uhr in der Turnhalle Röhlingen.

Grundschule Schrezheim

Die Einschulungsfeier der Erstklässler beginnt am Freitag, 14. September, um 10 Uhr.

Rupert-Mayer-Schule

Die Einschulungsfeier der Erstklässler findet am Donnerstag, 13. September, um 10 Uhr statt.