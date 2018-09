Apropos erneuerbare Energien: Die Stromtankstelle für Elektroautos am Marktplatz wird auch endlich gebaut. Im Gespräch ist sie schon lange, an der Umsetzung hat es gehapert. Nun kommt sie und soll auch schon kommende Woche in Betrieb gehen. Dann können die Ellwanger mit Elektroauto mitten in der Stadt volltanken, nicht bei OMV oder Jet, sondern bei der EnBW.