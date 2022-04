Am Karsamstag wird in Ellwangen für den Frieden demonstriert

Der Ostermarsch beginnt um 10 Uhr am Bahnhofsplatz mit dem Dekaden-Lied „Überwindet Gewalt“, musikalisch begleitet von Andrea Batz an der Gitarre. Nach der Begrüßung geht es im Samba-Rhythmus des Percussion-Ensembles „Up-surdo“ über Siemensbrücke, Haller Straße und Westtangente in die Innenstadt. Bei der Kundgebung gegen 11 Uhr am Fuchseck wird gemeinsam das Ostermarschlied gesungen. Hauptredner ist der Priester und frühere Leiter der Katholischen Betriebsseelsorge des Bistums Rottenburg-Stuttgart, Paul Schobel. Geplant ist auch ein Redebeitrag der beiden Schülersprecher des Hariolf-Gymnasiums, Ella Grabinger und Robert Stephan. Die Kundgebung wird mit Antikriegsliedern vom Trio „Basis“ mit Ernst Hehr, Jochen Narciß und Jochen Zeuner musikalisch gestaltet. Die Moderation hat Josef Baumann vom Ellwanger Friedensforum. Neben Ellwangen finden in Baden-Württemberg in vier weiteren Städten Ostermärsche statt: in Stuttgart, Ulm, Müllheim und Offenburg.