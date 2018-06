Am Girls’ Day geht es hoch hinaus

Beim Girls’ Day haben auch Mädchen im Ostalbkreis praktische Erfahrungen gesammelt. Einen Tag lang schnupperten Schülerinnen ab der 5. Klasse in Ausbildungsberufe und Studiengänge hinein, in denen Frauen eher selten vertreten sind, wie im Bereich IT, Handwerk, Naturwissenschaften und Technik.

Wie sieht die Arbeit eines Elektronikers für Betriebstechnik aus? Das zeigten die Auszubildenden der EnBW ODR in Ellwangen 20 wissbegierigen Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren. In Gruppen aufgeteilt, durchliefen die Schülerinnen verschiedene Stationen.

Während sich fünf Mädchen mit einem Minicomputer und der Steuerung von Scheibenwischern, Blinkern und Abblendlichtern beschäftigten, ging es für eine andere Gruppe hoch hinaus. Nacheinander legten sie die Sicherungsgurte sowie Helme an und stiegen mit zwei Auszubildenden auf den Steiger, mit dem sie zu einer Straßenlaterne hochfuhren. Dort maßen sie die Spannung. Für die Wagemutigen ging es dann noch in 28 Meter Höhe, wo sie kurz den Ausblick genießen konnten. „Das war cool“, sagte Kathrin von Sankt Gertrudis. Für die Neuntklässlerin steht fest, dass sie später auf jeden Fall einen technischen Beruf ergreifen will. Was genau, weiß sie aber noch nicht.

Damit ist sie den meisten Mädchen voraus, denn die haben noch keine genaue Vorstellung. Aber alle waren sich einig, dass ihnen der Girls’ Day gut gefällt. Vor allem der Werkraum kam gut an. Dort bastelten die Gruppen ein Muttertagsgeschenk. Draht zu einem Herz biegen, Loch bohren, Draht löten und verzieren.

So kommt die Leitung an den Strommast

Bei der vierten Station lernten die Mädchen einen Kreuzbund zu binden, der bei der Freileitungsmontage verwendet wird. Auch hier wurden die Schülerinnen mit Sicherheitsausrüstung ausgestattet, mit der es ein paar Stufen an der Übungsleitung hochging. Mit einem Draht musste die Stromleitung am Isolator befestigt werden. Dabei muss eine spezielle Reihenfolge eingehalten werden, weil sonst Schwachstellen entstehen oder ein Sturm die Leitung abreißen könnte, wie der Auszubildende Sebastian Meier erklärte.

Der Girls’ Day findet seit 2001 einmal im Jahr statt. In Baden-Württemberg gab es insgesamt 1397 Veranstaltungen, davon 58 im Ostalbkreis. Für die 628 Plätze in Ellwangen und Umgebung hatten sich online 430 Mädchen beworben, die Telefonanmeldungen werden erst noch ausgerechnet, wie Christian Tomschitz, Beauftragter für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt von der Agentur für Arbeit Baden-Württemberg, mitteilte. Die Teilnahme am etwas unbekannteren Boys’ Day fiel geringer aus. Im Ostalbkreis hatten sich online 53 Jungs auf 105 Plätze beworben. (ag)