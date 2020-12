Am Freitag: Menschenkette zum Klimaabkommen in Ellwangen

Vor fünf Jahren wurde von der Weltgemeinschaft das Pariser Klimaabkommen beschlossen und somit auch das Ziel, die Erderwärung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Fridays for future ruft unter dem Motto „FightFor1Point5!“ am Freitag, 11.Dezember, zum weltweiten Aktionstag auf. Ziel ist es, die erforderlichen Maßnahmen der nächsten Jahre einzufordern, um die Klimakrise zu stoppen und das 1,5 Grad Ziel einzuhalten. Die Klimahelden des Ellwanger Jugendzentrums beteiligen sich an dem Aktionstag. Sie organsieren am Freitag, 11. Dezember, von 13.30 bis 14 Uhr eine Menschenkette entlang der Haller Straße. Treffpunkt ist um 13.20 Uhr am Juze oder ab 13.30 Uhr direkt an der Haller Straße zwischen dem Jugendzentrum und der Stadthalle. Dort sind die Plätze mit Abstand auf dem Boden markiert. Teilnehmer werden gebeten, ein Demoschild mit einem eigenen Statement zur Klimaabkommen mitzubringen, wer keines hat, kann im Juze auch ein Schild bekommen. Während der Aktion muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen und der von mindestens 1,5 Meter eingehalten werden. Personen mit Krankheitssymptomen dürfen an der Aktion nicht teilnehmen. Die Klimahelden hoffen auf viele Unterstützer.