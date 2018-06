Am Donnerstag regieren wieder die Frauen

Am Donnerstag, 8. Februar, ist Altweiberfastnacht oder wie man in Ellwangen sagt „Gumpendonnerstag“.

Der Tag startet zunächst mit einem schönen Auftakt für den närrischen Nachwuchs: Um 10.30 Uhr laden die „Hintere Ledergasse“" und die Stadtverwaltung die kleinen Närrinnen und Narren aus den Kindergärten zum Kennenlernen der Fastnacht ein. Am Fuchseck werden dann die lokalen Fastnachtsschlager geprobt und mitgesungen.

Für die erwachsenen Narren geht der Tag um 17 Uhr mit der Aufstellung des Narrenbaums am Fuchseck weiter: Hierzu laden die Ellwanger Narrenzünfte ein. Um 19 Uhr folgt dann der Narrengottesdienst in der Basilika Sankt Vitus, der von den Jagsttal-Gullys mit vorbereitet und gestaltet wird. Danach geht das Treiben in den Wirtschaften der Stadt weiter; ebenso wird am Fuchseck von den Virngrundkrähen ein Ausschank aufgestellt.

Schließlich wird auch in diesem Jahr wieder die schönste Fastnachtsgruppe gesucht. Wer an der Kostümprämierung teilnehmen möchte, kann sich noch kurzfristig an diesem Abend anmelden. Die Jury wird ab 19.30 Uhr bei Foto Phositiv /Marktplatz 16 die Bewertungen vornehmen. (ij)