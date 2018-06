Am Blaulichttag geht’s bei der Polizei rund

Wo die Karlstraße in Ellwangen ist, wissen ab Samstag, 11. Mai, alle. Denn dort steht die Drehleiter der Feuerwehr, ausgezogen natürlich, ganz oben flattert die Stadtfahne und zeigt allen im weiten Umkreis, wo sie hin müssen. Denn an diesem Samstag ist Blaulichttag, der zweite in Ellwangen. Dieses Mal ist die Polizei der Gastgeber und ihr Revier steht im Mittelpunkt der Aktivitäten.

Polizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Rotes Kreuz, Malteser, Johanniter Unfallhilfe, die Bundeswehr, alle, die im Einsatz mit Blaulicht fahren dürfen, sind dabei und ermöglichen den Besuchern einen Blick hinter die Kulissen. Im Revier werden den ganzen Tag Führungen angeboten zur Wache, zum Erkennungsdienst und in die Schießhalle. Im ganzen Haus sind Kinderstationen aufgebaut. Dort können Mädchen und Jungen Buttons machen, Spuren sichern und ihren eigenen Dienstausweis mit Fingerabdruck bekommen. Um Reaktionsschnelligkeit mit und ohne Promillebrille geht es an der T-Wall. Es gibt Informationen über den Schutz gegen Einbrecher, das sichere Autofahren mit Kindern, den Weißen Ring. Die Hundestaffel der Polizei zeigt, was die Vierbeiner alles können, aber sie hat auch jede Menge Tipps für Hundehalter parat.

Vormittags spielt die Polizeikapelle Ostalb, nachmittags die Coverband Belair. In Vorträgen geht es um die Arbeit der Polizei, um den Schutz von älteren Menschen vor Kriminalität, die Gefahren des Internet und die Risiken von Alkohol.

Draußen vor der Tür reihen sich in der Karlstraße die anderen Blaulichtorganisationen auf: Die Feuerwehr zeigt, wie man Menschen aus dem Auto rettet und hat ein Geschicklichkeitsspiel dabei. Das Rote Kreuz hat Fahrzeuge für den Katastrophenschutz dabei und das neueste in Sachen Rettungswagen: den Rettungstransportwagen 2020 für 300 000 Euro, der schon aus dem Auto heraus wichtige Daten ans Krankenhaus übertragen kann. Der Wagen ist in Aalen schon im Einsatz.

Die Malteser kommen mit einem Einsatzmotorrad, den Betreuungshunden und einem Rettungsfahrzeug, das auch übergewichtige Patienten transportieren kann. Die Bundeswehr ist mit Fahrzeugen aus dem Sanitätsdienst vor Ort. Das Technische Hilfswerk zeigt die beiden neuen Fahrzeuge und lädt zu Geschicklichkeitsspielen mit Hebekissen und Wassereimer ein. Die Johanniter bilden sozusagen die Brücke zur Innenstadt. Sie sind mit Erste-Hilfe-Parcours für Kinder, Hüpfburg und Schminken am Karl-Wöhr-Platz.

Mit dabei sind auch die anderen Anlieger der Karlstraße wie das Ärztehaus. In der VR-Bank Ellwangen können die Besucher die Papp-Häuser bewerten, die in den vergangenen Wochen von den Kindergärten bemalt wurden. Vor dem Haus steht eine Carrera-Rennbahn, an einer Foto-Ecke können Kinder einen Muttertagsgruß basteln. Um 11 Uhr lädt die Bank zur Führung ein. Das Regina-Kino organisiert ebenfalls eine Führung und hat eigens zum Blaulichttag und Familiensamstag den Film Hanni und Nanni ins Programm genommen.

Für Essen und Trinken sorgen der Förderverein des FC Ellwangen mit Kaffee und Kuchen, und das Rote Kreuz mit Würstchen, Steaks, Schupfnudeln und Getränken.