Am Bahnhof Ellwangen: Bahn eröffnet Video-Reisezentrum

Die Deutsche Bahn hat am Bahnhof Ellwangen ein Video-Reisezentrum eröffnet. Reisende können sich nun montags bis freitags jeweils von 6 bis 19.30 Uhr und samstags, sonn- und feiertags von 8 bis 18 Uhr in Bezug auf eine Bahnreise beraten lassen und Fahrkarten kaufen.

„Ich habe es mir nicht so komfortabel vorgestellt“, sagte Bürgermeister Volker Grab, nachdem er als erster Kunde des Video-Reisezentrums am Ellwanger Bahnhof ein Neun-Euro-Ticket erworben hatte. Per Knopfdruck konnte sich der Ellwanger Bürgermeister über eine Videoschalte mit einer Reiseberaterin im Beratungszentrum der Deutschen Bahn in Ludwigsburg verbinden und das Ticket kaufen. Nachdem alles so komfortabel geklappt hatte, lud der Bürgermeister die Beraterin ein, zur Landesgartenschau 2026 in Ellwangen vorbeizuschauen. Dort wolle er dann mit ihr zusammen einen Kaffee trinken.

Der rote Pavillon am Ellwanger Bahnhof wurde innerhalb von drei Tagen aufgestellt. Es handelt sich dabei um das mittlerweile 103. Video-Reisezentrum in Deutschland, in Baden-Württemberg ist es das 51., aber das erste im Ostalbkreis. Die Video-Beratungsstelle soll die Lücke schließen helfen, die nach der Schließung des Service-Points am Bahnhof zum Jahresende entstanden ist.

Zwar gibt es seit Februar wieder einen Service-Point mit Fahrkartenverkauf – allerdings in der Innenstadt. Der Stadt sei es aber wichtig gewesen, dass Reisende auch weiterhin am Bahnhof Zugang zu den Services der modernen Mobilität bekommen können, sagte Grab. Die Stadt habe deshalb zusammen mit dem Landratsamt, dem Verkehrsministerium Baden-Württemberg. der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg und der Deutschen Bahn auf diese Lösung hingearbeitet.

Der Vorteil des Video-Reisezentrums sei es, dass die Reisenden Kontakt zu einer echten Person haben, ergänzte Grab. Es sei „weder eine Alexa noch eine Siri“, sagte der Ellwanger Bürgermeister in Bezug auf bekannte digitale Assistentinnen. Die Kundinnen und Kunden haben es also nicht mit einem Avatar oder einer Computerstimme zu tun. Wie sich aber zeigte, kann es im Einzelfall auch zu kürzeren Wartezeiten kommen, denn die Reiseberaterinnen auf der anderen Seite des Bildschirms können durchaus bereits in Gespräche vertieft sein.

Anja Stiebeling, Produktmanagerin für den Bereich Videoverkauf bei der Deutschen Bahn, sagte, derzeit sei wegen der Einführung des Neun-Euro-Tickets der Andrang sehr groß. Die Kundinnen und Kunden in der Kabine erhalten jedoch angezeigt, wann eine Ansprechpartnerin für sie bereit ist.

Seit 2013 arbeitet die Deutsche Bahn mit Video-Reisezentren. Die Einstiegsschwelle für die Reisenden soll dabei erklärtermaßen niedrig sein. Der Dialog mit der Reiseberaterin läuft genauso ab, wie es bei einem echten Bahnschalter der Fall wäre. Es gibt keinen Touch-Screen. Kommuniziert wird über gesprochene Sprache. Es gibt lediglich einen kleinen Tisch, auf dem Dokumente aufgelegt und gescannt werden können, zum Beispiel Altersnachweise, Ausweise, Reisegutscheine und andere Reisedokumente. Bezahlt wird wie an einem gewöhnlichen Fahrkartenautomaten, entweder mit Bargeld oder per Scheckkarte.

Auch Passanten, die am Bahnhof vorbeikamen und sich das Video-Reisezentrum erklären ließen, reagierten positiv. Die größte Schwelle sei es, in den roten Pavillon einzutreten, berichtet Produktmanagerin Stiebeling aus ihrer Erfahrung. Dies werde auch durch Studien zur Kundenzufriedenheit belegt.