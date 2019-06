Am 23. Juni beginnen in Feuchtwangen die Zelttage

Das evangelisch-lutherische Dekanat Feuchtwangen, die Liebenzeller Gemeinschaft und die Jugendorganisation „Entschieden für Christus“ organisieren vom 23. Juni bis 7. Juli die Feuchtwanger Zelttage. Das Leitmotto lautet „Wertvoll“. Dazu werden bei den Zelttagen täglich Veranstaltungen angeboten, Musik, Gottesdienste oder Familientage. Gemeinsam stellten Dekan Martin Reutter, Prediger Jochen Kümmerle und Jugendreferent Samuel Beck das Programm bei einem Pressegespräch vor.

Das Ziel der Zelttage ist es, christliche Werte zu vermitteln und Menschen Mut zu machen, im Vertrauen auf Gott ihr Leben zu gestalten. Man wolle für christliche Werte werben, unterstreicht Dekan Reutter. Es sei eine Mission im positiven Sinne. Bei den Zelttagen, zu denen Menschen aus der ganzen Region erwartet werden, sollen die Grundbotschaften des Glaubens weitergegeben werden.

Prediger Jochen Kümmerle geht auf das Motto ein und betont, dass der christliche Glaube an sich schon „wertvoll“ sei, fördere er doch die Gemeinschaft und das friedliche Zusammenleben. Es gehe aber auch um Begegnung. Ganz bewusst werde deshalb das Zelt auch auf der Mooswiese aufgestellt. Menschen zusammenbringen, Gespräche anregen, Impulse geben – das sei ein erklärtes Ziel des Events.

Der Auftakt erfolgt am 23. Juni. Das Schwerpunktthema an Tag eins lautet: „Liebens-Wert“. Hierzu hat Bürgermeister Patrick Ruh sein Kommen zugesagt. Am 24. Juni steht dann der Begriff „Lebens-Wert“ im Fokus. „Wert-schätzend“, „Bemerkens-Wert“ und „Wert-los“ sind die folgenden Themenabende am 25., 26. und 28. Juni überschrieben. In der Woche vom 2. bis 7. Juli sind weitere Themenabende geplant. Alle Veranstaltungen beinnen jeweils um 19.30 Uhr im Zelt auf der Mooswiese.

Großes Begleitprogramm

Besondere Events sind außerdem am 27. Juni ein Konzert mit Sefora Nelson, am 1. Juli ein Kulturabend mit dem Unternehmensberater und Kabarettisten Johannes Warth und am Samstag, 6. Juli, der Auftritt von Top-Manager Klaus Jost. All diese Veranstaltungen beginnen auch jeweils um 19.30 Uhr.

Eingebunden in die Zelttage ist außerdem noch das Missionsfest Franken am 23. Juni. Es beginnt bereits ab 10.30 Uhr.

Wie Jugendreferent Samuel Beck betont, gibt es bei den Zelttagen auch Angebote für Kinder und Jugendliche. So findet zum Beispiel jeden Nachmittag von 15 bis 17 Uhr ein Kinderprogramm statt, Jugendliche sind zum Thema „Bild im Spiegel“ am Samstag, 29. Juni, eingeladen, ein Familienmitmachkonzert wird am Sonntag, 30. Juni, ab 15 Uhr angeboten und am Sonntag, 7. Juli, ist ab 10.30 Uhr großer Familientag.

Viele Organisationen und Vereine sind bei den Zelttagen eingebunden. Die Vorbereitung auf diese Veranstaltung hat rund zwei Jahre gedauert. Dekan Reutter, Prediger Kümmerle und Jugendreferent Beck hoffen, dass sich diese Arbeit ausgezahlt hat und die Zelttage auf der Mooswiese auf große Resonanz stoßen.