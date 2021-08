Am 12. September bleibt Dinkelsbühl wieder autofrei

Einmal mehr soll die Altstadt von Dinkelsbühl in den Fokus von Fotografen rücken. Dazu soll die gesamte Altstadt am Sonntag, 12. September, abermals autofrei bleiben.

An dem Sonntag gelten von 11 bis 17 Uhr ein zeitlich befristetes Halteverbot und ein Einfahrtsverbot. Das bedeutet, dass in diesem Zeitraum das Parken in der gesamten Altstadt nicht erlaubt ist. Auch die Anwohner werden gebeten, ihre Autos an diesem Tag außerhalb der Altstadt zu parken, sofern sie keine Garage als Parkmöglichkeit besitzen.

Ein- und Ausfahrten werden an diesem Tag grundsätzlich nur über das Nördlinger und das Rothenburger Tor mit einer städtischen Sondergenehmigung und nachweislich wichtigem Grund möglich sein.