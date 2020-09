Am Samstag, 19. September, findet in Rotenbach und der Ölmühle die nächste Altpapiersammlung des Gesangvereins Frohsinn und der SGL Rotenbach statt. Anwohner werden gebeten, ihr Altpapier ab 8 Uhr gebündelt am Straßenrand bereitzustellen. Das Altpapier kann auch von 9 bis 11 Uhr am Container beim Gasthaus Linde abgegeben werden. Gesangverein und SGL bitten darum, den Altpapiercontainer nicht selbstständig zu öffnen. „Mit der Unterstützung der Sammlung sorgen Sie nicht nur für eine umweltgerechte Entsorgung des Altpapiers, sondern fördern auch die Arbeit der beiden Vereine“, so die Veranstalter.