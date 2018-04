Am Samstag, 21. April, findet in Ellwangen eine Altpapiersammlung des KC Schrezheim statt. Der Verein bittet darum, dass Altpapier ab 8.30 Uhr gebündelt an den Straßenrand zu stellen. Das Papier kann auch ab Freitag, 20. April, an den Containern am Schießwasen abgeliefert werden.

Weitere Informationen unter Telefon 0160 / 4180805.