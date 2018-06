Altersarmutstärker thematisieren

Zum wiederholten Mal hat die Stadtverwaltung Ellwangen die Vertreter der Kirchen und kirchlichen Institutionen zu einem Treffen in das Rathaus eingeladen. Im Mittelpunkt des Gesprächs, das von OB Karl Hilsenbek und Bürgermeister Volker Grab moderiert wurde, standen Themen, bei denen es Berührungspunkte zwischen der Verwaltung und den Kirchen gibt.

Wiederholt stand die Anschaffung einer Friedhofsorgel für die Aussegnungshalle Sankt Wolfgang auf der Tagesordnung. Die Beschaffungskosten für die neue Orgel werden auf 55000 Euro beziffert, für die bisher aber nur 25 000 Euro über Spenden eingegangen sind.

Um die Schaffung von weiteren Parkplätzen geht es auf dem Schönenberg. Bürgermeister Grab berichtete hier von aktuellen Gesprächen mit dem Kreis, da es sich um eine Kreisstraße handle. Als Ziel stellte Bürgermeister Grab das Jahr 2014 in Aussicht. Handlungsbedarf besteht auch beim baulichen Zustand des Ehrenhofs bei der Wolfgangskirche. Hier bereitet der Unterbau Sorgen, weshalb die Stadt in den mittelfristigen Finanzplan 150 000 Euro eingestellt hat. Das Vorhaben wird in diesem Jahr planerisch aufbereitet und soll in 2014 ausgeführt werden.

Aufgrund von aktuellen Diskussionen brachte OB Hilsenbek die Sprache auch auf kirchliche Gebäude, die eventuell zu einem Verkauf anstehen könnten. Der Verkauf von kirchlichen Gebäuden ist aber in Ellwangen momentan kein Thema. Sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche führen im Moment keine Diskussion, die in diese Richtung gehen würde, sagten die Pfarrer Michael Windisch, Anton Eßwein und Martin Schuster übereinstimmend.

Schließlich wurde die Sprache von Pfarrer Martin Schuster noch auf die zunehmende Altersarmut in der Stadt Ellwangen gebracht. Um dieser begegnen zu können, wünschte er sich, dass auch in diesem Kreis der Zugang zum kulturellen Leben ermöglicht werden sollte. Bürgermeister Grab wies darauf hin, dass die Problematik bereits bei der Stadtverwaltung aufgegriffen und diskutiert worden sei. Der Direktor der Marienpflege, Ralf Klein-Jung, regte an, den Begriff Altersarmut durch Netzwerk Lebensqualität im Alter zu ersetzen. Letztes Thema war die Sorge um die Unterbringung von Obdachlosen. Pfarrer Schuster fragte deshalb nach, ob die Stadt Ellwangen über genügend Unterbringungsmöglichkeit verfüge. Auch hier, so Bürgermeister Grab, wäre die Stadtverwaltung zugange.