Alt-OB Dieterich feiert seinen 75. Geburtstag

23 Jahre hat er im Dienst der Stadtverwaltung Ellwangen gestanden: Fünfzehn Jahre davon als Erster Bürgermeister und acht Jahre als Oberbürgermeister. Heute feiert Hans-Helmut Dieterich seinen 75. Geburtstag.

Dieterich wurde am 7. Mai 1945 in Bad Saulgau geboren, verbrachte seine Kinder- und Jugendzeit aber in Schwäbisch Gmünd. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Tübingen, Berlin und Würzburg leitete er als Erster Landesbeamter die Außenstelle des Landratsamts in Schwäbisch Hall.

1979 wurde er dann in Ellwangen zum Ersten Bürgermeister gewählt. In seiner Zeit als Bürgermeister und Oberbürgermeister sind die Tangenten gebaut worden, die eine Verkehrsberuhigung in der Innenstadt und auch den Bau der Fußgängerzone ermöglicht haben.

Vorarbeiten für die Zukunft der Stadt

Allein in seiner Zeit als Oberbürgermeister wurden 95 Millionen Euro investiert, um weitere gute Voraussetzungen für die Zukunft der Stadt zu schaffen. Mit der Erarbeitung des ersten Stadtleitbildes und dem neuen Flächennutzungsplan wurden weitere wichtige Vorarbeiten für die Zukunft der Stadt geleistet.

Bei seiner Verabschiedung im Jahr 2003 charakterisierte der damalige Staatsminister, Christoph Palmer, Dieterich als einen Oberbürgermeister, der „ganzheitlich gedacht und das Bewahrenswerte mit dem Ziel verbunden hat, um Ellwangen zu einer wohnlichen und zukunftsorientierten Stadt zu machen“.

Ein Faible von Dieterich galt auch dem Erhalt und der Umnutzung von historischen Gebäuden in der Stadt. Auf seine Initiative geht die Sanierung der Sebastianskapelle und die heutige Nutzung als ökumenische Begegnungsstätte zurück. Ebenso regte er den Umbau des ehemaligen Schlachthofs in der Haller Straße in einen Zustellstützpunkt der Post an.

Ehrenvorsitzender des Altertumsvereins

Nicht zuletzt war es der Umbau des ehemaligen Altenheims in der Nikolauspflege zum Alamannenmuseum, den Dieterich auf den Weg brachte. Dieterich, der historisch interessiert ist, leitete von 1985 bis 1996 die Geschicke des Geschichts- und Altertumsvereins. Dort wurde er für seine Verdienste zum Ehrenvorsitzenden gewählt.

In seinem Ruhestand hat sich Dieterich aber auch beim Förderverein des Alamannenmuseums und bei der Sieger-Köder-Stiftung engagiert. Nach wie vor ist er der zweite Vorsitzende der Patriz-Hauser-Stiftung und engagiert sich in der Vesperkirche.

Anlässlich seines Abschieds im Jahr 2003 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Aufgrund der aktuellen Situation verzichten Stadtverwaltung und Dieterich heute auf einen Empfang, stattdessen gratuliert Oberbürgermeister Michael Dambacher fernmündlich und übermittelt die Glückwünsche der Stadt.