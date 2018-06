Alpine Wanderung mit dem Kneipp-Verein

Der Kneipp-Verein bietet am Samstag, 23. Juni, eine alpine Tageswanderung auf der Nagelfluhkette am Nordrand der Allgäuer Alpen an. Gewandert wird dabei sowohl auf einfachen, wie anspruchsvollen Strecken auf dem Grat. Die Teilnehmer erwarten Aussichten auf eine grandiose Landschaft. Ab Mittag geht es dann über den Steineberg auf den Stuiben und von da weiter zu einer Einkehr in der Alpe Gund, ehe es über den Steigbachtobel zurück zum Parkplatz der Mittagbahn geht. Trittsicherheit und eine einigermaßen gute Kondition sind für diese Wanderung erforderlich.

Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Treffpunkt dafür ist um 6.30 Uhr am Schießwasen oder sonst direkt an der Mittagbahn in Immenstadt um 8.45 Uhr. Die Teilnahme kostet acht Euro