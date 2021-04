Alphornduo bereitet Schönbornhaus-Senioren am Karfreitag Freude

Einen Hörgenuss der besonderen Art hat es am Karfreitag für die Seniorinnen und Senioren des Schönbornhauses in Ellwangen gegeben. Für das Alphornduo um Joachim Bänsch (im Bild rechts) vom SWR-Radiosymphonieorchester ist es selbstverständlich, in Zeiten der Pandemie für Seniorinnen und Senioren zu spielen, um ihnen eine Freude zu bereiten. Bereits seit März vergangenen Jahres ist das Duo in ganz Baden-Württemberg unterwegs.

Gespielt wurde abwechselnd mit zwei Alphörnern, Trompete und Flügelhorn. Zum Besten gaben die Musiker unter anderem die Alphornserenade Baden-Württemberg, Hirtengrüße, zwei Osterchoräle und geschichtliches über die Verwendungszwecke der Alphörner. Auch wurden während des Platzkonzerts vor der Senioreneinrichtung zwei Kurzgeschichten vorgetragen. Die Bewohnerinnen und Bewohner lauschten den Klängen aus ihren Zimmern oder dem Eingangsbereich der Einrichtung. Auf jeden Fall war es ein abwechslungsreicher Vortrag der den Seniorinnen und Senioren große Freude bereitete. Foto: Schönbornhaus