In der fast gefüllten Schutzengelkapelle haben sich die Zuhörer auf den Advent einstimmen können. Die alpenländischen Liedstücke, vorgetragen von Burgl (Notburga Schmiedt) und Hardl (Leonhard Schmiedt), die Böhmerwälder Stubenmusik mit der typischen Besetzung aus Hackbrett ( Helga Heußler), Gitarre (Josef Bauer) und Zither (Lilo Kalweit)dazu noch ein Akkordeon (Margit Bauer) brachten eine harmonische und vorweihnachtliche Stimmung in die kleine Kapelle. Dazu gab es einen Text von Karl Heinrich Waggerl, gesprochen von Berthold Häußler. Ein heimeliger Abend, bei dem sich die Zuhörer auf den Advent einstimmen konnten. Nach einer Zugabe ging es zum gemütlichen Teil in den Hof der Familie Reeb. Bei Glühwein ließ man den Abend ausklingen. Die Spenden kommen den Renovierungsarbeiten der Schutzengelkapelle zugute.