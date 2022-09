Gestiegene Spritpreise: So gehen Fahrschulen in der Region mit der Belastung um

Es ist die neue Normalität: Die stetig steigenden Energie - und Spritpreise halten Europa seit Monaten in Atem. Mit dem Wegfall des Tankrabatts am 1. September sind die Kosten für eine Tankfüllung erdrückend und es scheint kein Ende in Sicht zu sein. Bürgerinnen und Bürger sind von der Politik dazu aufgefordert, auf die Nutzung ihrer PKW zu verzichten, wann immer es gehe – der Umwelt und dem eigenen Geldbeutel zuliebe.

Doch was passiert mit denjenigen, die ihren Lebensunterhalt mit Autofahren verdienen? Die derzeitigen Preise treffen die Fahrschulen hart, Einschränkungen in der PKW-Nutzung sind nicht möglich. Was bleibt, ist die Preiserhöhung für Fahrschüler.

Preise sind drastisch erhöht worden

Michael Springer, Inhaber der „Fahrschule Springer“ verzeichnet zwar seit Beginn der Energiekrise nicht weniger Anmeldungen, seit der Coronapandemie jedoch musste er die Preise drastisch erhöhen. Grund hierfür seien besonders die Gewinneinbußen in den ersten Pandemiemonaten. „Eine Fahrstunde kostete Anfang 2020 noch etwa 52,50 Euro, der Preis ist im Zuge der letzten Erhöhung im Mai dieses Jahres auf 58 Euro gestiegen – Tendenz steigend“, berichtet Springer.

Heute muss ich mit bis zu 6000 Euro im Monat rechnen. Thomas Riecker über gestiegene Sprit-Kosten für seine Fahrschule

Der 43-Jährige will die Entwicklung der Spritpreise für die kommenden Monate noch abwarten, rechnet aber fest mit einer erneuten Preiserhöhung von zwei bis drei Euro ab November. Doch damit nicht genug: Neben den Stundenpreisen geht Springer davon aus, bald auch die Grundbeiträge für seine Schüler erhöhen zu müssen, um laufende Kosten, wie etwa die Beheizung der Fahrschulräumlichkeiten, im Winter decken zu können.

Spritkosten steigen von 3000 auf 6000 Euro

Thomas Riecker („Tom’s Driving School“) berichtet, dass sich die monatlichen Kosten seiner Fahrschule seit Beginn der Energiekrise verdoppelt hätten. „Wir haben vorher Ausgaben für Sprit in Höhe von rund 3000 Euro im Monat gehabt, heute muss ich mit bis zu 6000 Euro im Monat rechnen“, so Riecker. Dass sich diese Kosten nicht von selbst decken, sondern steigende Preise für Fahrschüler zur Konsequenz haben, klingt fast logisch.

Das Problem der Fahrschulbetreiber liegt somit auf der Hand: Zwar haben sich die monatlichen Ausgaben innerhalb kürzester Zeit verdoppelt, nicht aber die Preise für Fahrstunden. Auf die steigenden Kosten könne nicht sofort mit Preisanpassungen reagiert werden.

Hat man den Vertrag vor einem halben Jahr abgeschlossen, bezahlt man natürlich auch den Preis von damals.

Riecker zufolge äußerten in jüngster Vergangenheit bereits einige Kunden Unmut hinsichtlich der steigenden Preise. Verständnis sei hier größtenteils Fehlanzeige, obwohl nicht nur Fahrschulbetreiber, sondern auch alle Privathaushalte von der aktuellen Energiekrise unmittelbar betroffen sind.

Ende der Fahnenstange scheint längst nicht erreicht

Grundsätzlich sagen aber beide Fahrlehrer: Die steigenden Spritpreise sind keineswegs der alleinige Grund für die rapide steigenden Führerscheinpreise. So steigen beispielsweise die Preise für neue PKW ebenfalls konstant und auch die Instandhaltungskosten werden immer höher. Das Ende der Fahnenstange scheint somit noch lange nicht erreicht zu sein und Fahrschüler müssen sich wohl auch nach dem Ende der Energiekrise mit höheren Kosten abfinden.