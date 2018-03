Alice im Wunderland trifft Bodyguard

Von wegen gestreiftes T-Shirt und Matrosenhütchen. In Ellwangen lassen sich die Leute schon mehr einfallen, wenn sie zum Fasching gehen.

„Ich will Alice im Wunderland machen“, erzählt die 17-jährige Kimberley Kroner. Wenn alles klappt, wie sie es sich vorstellt, wird sie eine blond gelockte Perücke tragen und ein blaues Kleid, das sie übers Internet aus Japan bestellt hat. Das Problem: „Da sind die Kleidergrößen kleiner als bei uns.“ Also hat sie das Kostüm zum Schneider gebracht. Sollte er helfen können, wird Kimberley Kroner ihr Kleid nicht nur zum Fasching, sondern auch beim Japan-Tag in Düsseldorf und bei Anime-Conventions tragen, denn sie ist Manga-Fan. Genauso wie ihre Freundin Lena Kochwasser. Sie hat sich für Frisk entschieden, einen Charakter aus dem Computer-Rollenspiel „Undertale“ mit braunem, mittellangem Haar und Pony. Dazu gehört ein blaues Sweatshirt mit zwei pinken Querstreifen. „Dazu Hotpants mit Leggins darunter und Stiefel“, ergänzt Lena Kochwasser. Damit folgen sie und ihre Freundin dem „Cosplay“, einem japanischer Verkleidungstrend, der in den 1990er Jahren mit dem Manga- und Animeboom nach Europa kam. Beim Cosplay stellt der Teilnehmer eine Figur möglichst originalgetreu dar.

Als Cowgirl wird die fast achtjährige Amelie aus Hüttlingen sich an Fastnacht verkleiden. „Ich habe dann rote Bäckchen und einen Cowboyhut“, sagt sie. Außerdem eine stilechte Weste, einen Rock und eine Tasche: „Für die Pistole.“ Ihre kleine Schwester Charlotte ist sechs Jahre alt und steht mehr auf Rosa. Eine Prinzessin? Richtig getippt. „Mit Rosen.“ Und Glanz und Glitzer am Kleid, ist ja klar. Und jetzt der Clou: Kinderstöckelschuhe gehören auch zum Kostüm.

Der zehnjährige Martin aus Jagstzell geht als Bodyguard. „Nicht so auffällig und mit einer kugelsicheren Weste“, erklärt er, „gut gekleidet eben.“ Was bedeutet: In Schwarz mit Krawatte, guter Hose und cooler Sonnenbrille. „Die Mama hat mir die Weste gekauft, so gehe ich zum Faschingsfest in der Schule“, sprudelt es aus dem begeisterten Martin heraus. „Und mein Freund geht genauso angezogen wie ich.“

So viel traut sich Levi aus Ellwangen noch nicht zu erzählen. Muss der Vierjährige auch gar nicht, sein bunt geschminktes Gesicht spricht für sich. „Er ist ein Regenbogenmann“, erklärt seine Mutter Daniela Wittkowski zur Sicherheit noch. Gerade hat sie ihren Sohn vom Kindergarten abgeholt, wo er die farbenfrohe Bemalung erhalten hat.

Zum Fasching geht Levi aber ganz in Rot, nämlich als Feuerwehrmann. Dann wird er auch einen Helm und schwere Stiefel tragen. Und – darauf freut er sich besonders – einen Feuerwehrschlauch dabei haben.