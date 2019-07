Alice entführt großes Publikum ins Wunderland

In alter Manier, aber unter neuer Regie hat die Theater-AG der Schule Sankt Gertrudis pünktlich eine bezaubernde Aufführung von „Alice im Wunderland“ zum Besten gegeben. Über 30 Schülerinnen präsentierten unter der Leitung von Tamara Gamerdinger, Alisa Mattesz, Ina Seitz und Frederike Prinz eine lebhafte Interpretation des Klassikers von Lewis Carrol, bearbeitet von Heinrich Wagner.

Ganz dunkel war es in der Aula, als das Gemurmel von Stimmen hinter Vorhängen neben der Bühne das Schauspiel eröffnete. Zuvor wurde das gespannte Publikum von einem Poetry Slam auf das Wunderland eingestimmt. Und das erschien auch schon, als Alice (Emma Ilg) in blauem Kleid und gestreifter Strumpfhose auf der Bühne in einen Kaninchenbau fiel und in einer ganz anderen Welt landete. Dargestellt wurde sie durch ein fantastisches Bühnenbild: Lichterketten hingen an Bäumen, und Pilze aus roten Regenschirmen und Marshmallows sprossen aus dem Boden. Dort war in einem Moment noch ein Meer aus Tränen, und dann, im nächsten Augenblick, stand an derselben Stelle ein Kamin.

Merkwürdige Begegnungen mit Marabu und Besserwisser

Einem hektischen Kaninchen (Marie Frankenreiter folgte Alice in den Bau, und nun stand sie vor einer verschlossenen, sprechenden Tür, die wegen ihres Berliner Dialekt viele Lacher erntete. Auf ihrer Erkundungsreise durch das Wunderland traf sie auf allerlei verrückte Gestalten. Egal, ob Marabu, der Besserwisser (Theresa Aumann), die Herzogin (Rabea Bölstler) oder der verrückte Hutmacher (Lilly Funk) – jede Spielerin ging in ihrer Rolle auf und fesselte die Zuschauer auf ihre ganz eigene Art und Weise. Nach rund einer Stunde Spielzeit endete das kurzweilige Stück mit dem dramatischen und zugleich komischen Prozess um die Törtchen der Herzkönigin (Lea Meile).

Ein Jahr lang liefen die Vorbereitungen, wie Lehrerin Ina Seitz verriet. Nachdem das Stück im Herbst ausgesucht worden war, begannen nach einer langen Phase theaterpädagogischer Arbeit im Januar die eigentlichen Proben. „Wir hatten viel Hilfe aus dem Kollegium. Unzählige Helfer haben mit uns zusammen diesen Theaterabend auf die Beine gestellt“, so Ina Seitz. Alices Ausruf: „Ihr seid doch nur ein Kartenspiel!“ ließ letztlich die Darsteller auf der Stelle umfallen und das Wunderland verschwinden. Unter tosendem Applaus verabschiedeten sich die Schauspielerinnen. Was bleibt, sind viele magische Eindrücke.