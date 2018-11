Alfred Hauber hat den Hirsch an goldenen Vlies

Mit dem Hirsch am goldenen Vlies, dem höchsten Orden des Landesverbands Württembergischer Karnevalsvereine, ist der langjährige Elferrat der Röhlinger Sechtanarren, Alfred Hauber, ausgezeichnet worden.

Alfred Hauber erhielt diese Ehrung in Anerkennung seiner großen Verdienste um den Röhlinger Fasching. Bereits 1996 regierte er den Verein als Prinz und trat dann dem Elferrat bei. Seitdem ist er in vielerlei Hinsicht immer eine verlässliche Stütze des Vereins. Mit viel Engagement und Humor ist Alfred Hauber nach wie vor aktiv an der Organisation der Röhlinger Prunksitzung beteiligt.

Den Orden hat ihm Johannes Grebe vom Wissenschaftsministerium im neuen Schloss in Stuttgart verliehen.