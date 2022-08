Albverein umwandert den Stockmühlsee

Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Ellwangen, lädt für Sonntag, 28. August, zu einer Halbtageswanderung ein. Mit etwa acht Kilometern Länge und drei Stunden Wanderzeit mit relativ leichtem Anstieg, umwandern die Teilnehmer den Stockmühlsee bei Lippach. Einkehr ist in Elke´s Landwirtschaft in Lindorf geplant. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Netto-Parkplatz, Fahrt mit PKW, Mitfahrgelegenheit. Gäste sind willkommen. Wanderführer ist M. Seibold, Telefon 07961/959 19 61.