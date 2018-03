Albverein-Ortsgruppe fährt in die Rhön

Die Ellwanger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins fährt vom Sonntag, 9. September, bis Mittwoch, 12. September, in die Rhön. Die Anmeldelisten für die Viertagesfahrt liegen im Reisebüro Mack in der Spitalstraße 13 aus. Dort gibt es auch die Flyer mit dem Reiseprogramm und weiteren Informationen.

Die Kultur- und Wanderfahrt findet am Samstag, 5. Mai, statt. Die Ziele sind der Naturpark Westliche Wälder bei Augsburg sowie die Abtei Oberschönenfeld. Hierfür liegt die Anmeldeliste in der Buch-Bar in der Marienstraße 17 aus.