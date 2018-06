Albverein muss was für seine Mitglieder tun

Vorsitzender Udo Bäuerle hat bei der Hauptversammlung des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Ellwangen, auf ein ereignisreiches Jahr zurückgeblickt.

Der Familienabend habe großen Zuspruch gefunden. Dabei sei nicht nur die echt schwäbische Frauengruppe „Zupf und Klang“, fesch in Dirndl- und Wanderlook gekleidet, durch den Saal gewirbelt. Als „Die wilden Weiber von der Kapfenburg“ rissen die begeisterten Anwesenden mit zum Singen und zum Schunkeln. Auch die Bilder der einzelnen Gruppierungen weckten Erinnerungen an Wanderungen und Aktivitäten. 60 Veranstaltungen schulterte der Verein im vergangenen Jahr. Das erstmalig organisierte Sommerfest „Der Albverein lädt ein“ sei ein Volltreffer gewesen. Alt und Jung erfreuten sich an gemeinsamen Wettspielen, sangen zusammen oder es wurden Erinnerungen ausgetauscht, so Bäuerle.

Beim Ausblick für 2014 wurde die wieder aufgenommene Wanderfahrt in den Pfälzer Wald erwähnt. Sie kam bei den Mitgliedern hervorragend gut an und war bald ausgebucht. Für 2015, also im zweijährigen Rhythmus, ist wieder ein Sommerfest geplant. Das aktuelle Programm kann auf der Homepage www.albverein-ellwangen.de eingesehen werden.

Neue Wege müsse der Verein bei der Mitgliederwerbung gehen. Die Mitglieder schwinden, so Vorsitzender Bäuerle. Angedacht sind Geocaching, Mountainbiken und Fahrrad fahren. Der aktuelle Stand zählt 271 Mitglieder.