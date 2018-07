Alamannenmuseum und die DB Regio AG verlosen ein Baden-Württemberg-Ticket

Am Sonntag, 11. September, findet unter dem Motto „Romantik, Realismus, Revolution – Das 19. Jahrhundert“ der diesjährige „Tag des offenen Denkmals“ statt. Für Schülerinnen und Schüler lohnt sich der Besuch des Alamannenmuseums Ellwangen an diesem Tag ganz besonders, denn ein Baden-Württemberg-Ticket wird verlost.

Der „Tag des offenen Denkmals“ findet bundesweit jährlich am zweiten Sonntag im September statt. In Ellwangen freut sich unter anderem das Alamannenmuseum auf zahlreiche Gäste und bietet verschiedene Führungen sowie kulturgeschichtliche Vorträge an. Als besonderes Bonbon vergibt das Museum in Kooperation mit der DB Regio AG ein Baden-Württemberg-Ticket an die Schülerin oder an den Schüler, der am Sonntag als erster seinen Schülerausweis an der Kasse vorzeigt. Damit können die Gewinnerin oder der Gewinner und vier Freunde einen Tag lang mit dem Regionalverkehr quer durch Baden-Württemberg reisen.