Alamannenmuseum stellt neues Kursprogramm vor

Ellwangen (ij) - Ab sofort liegt das Kursprogramm 2020 des Ellwanger Alamannenmuseums an der Museumstheke auf und kann auch auf der Internetseite des Museums heruntergeladen und ausgedruckt werden. Das Jahresprogramm, das dieses Jahr früher als sonst startet, ist in besonderer Weise auf die neue Sonderausstellung „Gut betucht – Textilerzeugung bei den Alamannen“ abgestimmt, die vom 7. Februar bis 11. Oktober im Alamannenmuseum zu sehen ist.

Den Anfang macht ein Grundkurs im Brettchenweben, einer Webkunst des frühen Mittelalters, am 7. und 8. März unter der Leitung von Daniela Bittner. Jeder Teilnehmer webt schließlich ein Band nach eigenem Entwurf. Am 14. und 15. März folgt ein Fortgeschrittenenkurs zu einzelnen Sondertechniken, bei diesem Kurs sind Vorkenntnisse erforderlich. Die Webkurse gehen am Samstag von 10 bis cica 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis circa 14 Uhr, die Kursgebühr beträgt jeweils 80 Euro.

Erstmals im Programm ist dieses Jahr ein eintägiger Einführungskurs in die alte Webtechnik des Kammwebens unter der Leitung von Doro Braun-Zeuner. Dieser Kurs, der am 14. Juni von 13 bis 17 Uhr stattfindet und am 3. Oktober noch einmal wiederholt wird, ist für Erwachsene und auch für größere Kinder geeignet. Die Kursgebühr beträgt 30 Euro.

Ebenfalls neu sind die beiden abendlichen Kochkurse „Die Früchte der Vorratskammer der Alamannen“ am 24. April und „Milch und Käse“ am 15. Mai unter der Leitung von Angelika Dörrich und Hariolf Neukamm, die wie immer in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Hauswirtschaft und Ernährung Ostalb angeboten werden.

Nachdem der 2019 erstmalig angebotene Schuhbauworkshop unter der Leitung von Stefan von der Heide alias Meister Knrieriem im Nu ausgebucht war, gibt es dieses Jahr einen weiteren Kurstermin am 25. und 26. April. Die Teilnehmer können sich unter professioneller Anleitung ein Paar Schuhe aus antiker oder spätantiker Zeit selbst herstellen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, und nicht weniger als 16 Schuhmodelle stehen zur Auswahl.

Nach längerer Pause bietet das Alamannenmuseum vom 1. bis 3. Mai auch wieder einen Leierbaukurs an. In diesem Instrumentenbauseminar wird unter der Leitung von Georg Däges eine frühmittelalterliche Leier nachgebaut. Die Vorlage stammt aus einem Grab bei Oberflacht (Schwarzwald). Das Instrument wird aus heimischen Hölzern gebaut (Fichte, Ahorn, Esche), schwierige Teile sind vorbereitet, besondere Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Freude an der Arbeit mit Holz und Neugier auf das fertige Instrument sind die besten Voraussetzungen für diesen Kurs. Das Instrument kann wahlweise mit sechs oder acht Saiten aus Stahl oder Kunststoff bespannt werden. Stahlsaiten (sechs- bis achtsaitig) ergeben einen silbrigen Klang wie bei einer irischen Harfe, Kunststoffsaiten (sechssaitig) kommen wohl eher dem authentischen Klangbild näher. Interessant ist die Möglichkeit, ein Symbol auf die Decke brennen zu lassen.

An den Baukurs schließt sich ein Spielkurs an, in dem die Teilnehmer erfahren, wie das Instrument gestimmt und gespielt wird. Es besteht die Möglichkeit, Notenhefte zu kaufen, die den Einstieg ins Spiel erleichtern. Die Kursgebühr beträgt 280 Euro inklusive Materialien und Kursbetreuung, der Spielkurs kostet 20 Euro extra. Ein weiterer Kurs wird vom 7.-9. August zu Beginn der Sommerferien angeboten.

Weitere Museumskurse betreffen die alte Handarbeit des Nadelbindens, die aus der Jungsteinzeit bis in die heutige Zeit überliefert wurde und die erst seit zwei Jahren im Alamannenmuseum zu erlernen ist. Hier werden unter der Leitung von Bianca Oettlin dieses Jahr auch zwei eintägige Kurse mit dem Titel „Jenseits von Oslo“ zu Sondertechniken angeboten, bei denen die Teilnehmer weitere Stiche kennenlernen wie zum Beispiel den Dalby-Stich, den Asle-Stich oder den Dalarna-Stich. Voraussetzung für diesen Kurs ist das sichere Beherrschen der Grundlagen des Nadelbindens, vorzugsweise des Oslo-Stichs oder des York-Stichs. Die Grundkurse starten am 21. und 22. März, der erste weiterführende Kurs findet am 18. April statt.