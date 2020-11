Alamannenmuseum schließt bis zum 30. November

Entsprechend der neuen Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern ist das Alamannenmuseum ab heute bis vorläufig 30. November geschlossen. Die aktuelle Sonderausstellung „Gut betucht – Textilerzeugung bei den Alamannen“ wird unterbrochen, ebenso die Posterausstellung „Ich mache deine Kleidung“ des Vereins Femnet. Telefonisch sind die Museumsmitarbeiter in dieser Zeit durchgehend erreichbar. Bereits angekündigte Veranstaltungen und Führungen werden nach Möglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, darunter die Nadelbindekurse am 7., 8. und 21. November, der Aktionstag „Wolle“ am 8. November, die Lesenächte für Schulklassen vom 10. bis 12. November, die Kunkelstube im Museum am 14. November, die Familienführung am 15. November und die Kuratorenführung am 22. November.