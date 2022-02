Alamannenmuseum: neues Kursprogramm erschienen

Das Kursprogramm 2022 des Alamannenmuseums mit zahlreichen Kursterminen ist soeben erschienen. Es liegt an der Museumstheke auf und kann auch auf der Homepage des Museums heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Den Anfang macht ein Grundkurs „Spinnen von Wolle“ am 19. und 20. März unter der Leitung von Esther Schneller zum Spinnen mit Spindel und Spinnrad. Ihm folgen ein Grundkurs im Nadelbinden am 26. und 27. März unter der Leitung von Bianca Oettlin sowie ein Kurs für Anfänger im Brettchenweben am 2. und 3. April unter der Leitung von Daniela Bittner.

Dieses Jahr werden Museumskurse zu folgenden Themen angeboten: Spinnen von Wolle, Nadelbinden, Brettchenweben, Schuhe bauen, Schmiedekurs, Einführung in das Kammweben, Bau einer frühmittelalterlichen Leier.