Alamannenmuseum lädt zu Führung ein

Zu einer öffentliche Führung durch die Museumsausstellung lädt das Alamannenmuseum Ellwangen am Sonntag, 4. September, um 15 Uhr ein. Während im Erdgeschoss die frühe Alamannenzeit, die Zeit der Völkerwanderung, thematisiert wird, geht es in den oberen Stockwerken um die so genannte Merowingerzeit, als Alamannien ein fränkisches Herzogtum war. Bei der Führung wird auch die Sonderausstellung „Ein kleines Dorf in einer großen Welt“ vorgestellt.

Bei dieser Führung ist nur der übliche Eintritt zu entrichten. Nähere Informationen unter Telefon 07961/969747 und im Internet unter www.alamannenmuseum-ellwangen.de.