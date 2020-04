Alamannenmuseum bis Mai geschlossen: Workshops und Vorträge werden verlegt

Das Ellwanger Alamannenmuseum bleibt vorläufig bis Sonntag, 3. Mai, geschlossen. Damit folgt das Museum den aktuellen Vorgaben der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Das bedeutet, dass auch die Sonderausstellung „Gut betucht – Textilerzeugung bei den Alamannen“ weiterhin unterbrochen ist.

Die als Zusatzveranstaltung zur Sonderausstellung ab 22. April vorgesehene Posterausstellung „Ich mache deine Kleidung! Die starken Frauen aus Süd-Ost-Asien“ des Vereins Femnet am Museumseingang startet mit der Wiederöffnung des Museums.

Der für 22. April angekündigte Vortrag „Kaufen, anziehen, wegwerfen – Die Modeindustrie zwischen Wertschätzung & Wertschöpfung“ von Barbara Sora Gundling wird verschoben, ein Nachholtermin wird bekannt gegeben.

Der am 23. April im Museum geplante Workshop für Schulen „Meine Kleidung. Mein Konsum. Meine Verantwortung“ mit Barbara Sora Gundling ebenfalls verschoben, ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Gestrichen sind die Kuratorenführung „Gut betucht“ am 26. April, der Aktionstag „Wolle“ am 26. April sowie die öffentliche Führung „Gut betucht“ am 3. Mai.

Für den am 24. April geplanten Kochkurs im Museum ist ein Nachholtermin am 3. Juli vorgesehen, für den Museumskurs „Schuhe bauen“ am 25./26. April ist ein Nachholtermin am 20./21. Juni geplant. Das Seminar „Bau einer frühmittelalterlichen Leier“ vom 1. bis 3. Mai entfällt, dafür kann man sich für den Kurs vom 7. bis 9. August anmelden. Anmeldungen sind auch während der Schließung möglich.