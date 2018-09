Akustik.3 verzaubert Publikum mit sanften Balladen

Sie sind Spezialisten für sanfte Balladen und Lieder mit Tiefgang: Leonie Dauser, Verena Röhrl und Wolfgang Röhrl. Ihr Name Akustik.3 ist Programm. Drei Stimmen und eine Akustikgitarre: Mehr brauchte diese Coverband der leisen Art nicht, um die Zuhörer im ehemaligen Atelier Knoedler im Schloss zu berühren.

Musik und bildende Kunst gingen an diesem Abend eine Synthese ein, denn Kulturamtsleiter Anselm Grupp öffnete den Besuchern Atelierräume, die für gewöhnlich verschlossen bleiben.

Auf Effekthascherei, technischen Schnickschnack und sogar auf Mikrofone können Leonie Dauser, Verena Röhrl und Wolfgang Röhrl verzichten. Das Trio, das vor gut zwei Jahren aus der Band „Amaze“ hervorging, verzaubert mit seiner gefühlvollen und dezenten Art, Songs wie Eric Claptons „Wonderful Tonight“ und Elton Johns „Sacrifice“ zu interpretieren. Das ehemalige Wohnzimmer der Knoedlers erwies sich als idealer Ort für das „erste Wohnzimmerkonzert der Wintersaison“, wie Anselm Grupp scherzte.

Ältere Semester mag Akustik.3 an Peter, Paul and Mary erinnern, die großartige und wandlungsfähige Stimme von Verena Röhrl an Karen Carpenter. Sie trägt die federleichten Arrangements von Wolfgang Röhrl und macht gute alte Elvis-Songs wie „In the Ghetto“ und Ralph McTells Liebeserklärung an die „Streets of London“ zum Erlebnis. Leonie Dauser ist mehr als nur die Stimme im Hintergrund und trägt zum besonderen Sound von Akustik.3 wesentlich bei.

Zum Repertoire des Trios gehören Simon and Garfunkels Superhit „Bridge over Troubled Water“ von 1970 ebenso wie Ed Sheerans „Perfect“ von 2017. Auch deutsche Lieder wie Gregor Meyles „Du bist das Licht“ und Wolfgang Röhrls Lieblingssong „Weit weit weg“ des Alpenrockers Hubert von Goisern interpretieren die überzeugend. Am besten aber ist Akustik.3 bei lyrischen Balladen wie Adeles „Make you feel my Love“ und Bette Midlers „The Rose“, eine der Zugaben, mit denen sich die drei verabschiedeten.

Rund 3500 Werke aus dem Nachlass von Karl-Heinz Knoedler sind im Besitz der nach ihm benannten Stiftung. Anselm Grupp öffnete am Abend Räume, die bis heute, 18 Jahre nach dem Tod des Künstlers und Impresarios der Ellwanger Kunstszene, nach Farbe und ein wenig nach den zahlreichen Katzen riechen, die das Ehepaar Knoedler bei sich aufnahm. Grupp plauderte aus dem Nähkästchen: „Donnerstags war ‚Zeit‘-Tag. Da wurde nicht gearbeitet, sondern Zeitung gelesen.“ Knoedlers Kunst soll bleiben – aber wo? Seine Produktivität fordert die Stiftung heraus und stellt sie vor die Frage, wie man den umfangreichen Nachlass erhalten kann. Aus diesem Anlass soll Ende November in den Knoedler-Räumen im Schloss eine Podiumsdiskussion zu Künstlernachlässen stattfinden.