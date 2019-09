Aktive und Ehemalige feiern 50 Jahre Wagnershof-Ministrantenzeltlager

Das Ministrantenzeltlager im Altdekanat Ellwangen hat in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Aus diesem Anlass hat ein Jubiläumstreffen auf dem Wagnershof stattgefunden. Weit über 100 aktive und ehemalige Betreuer und Helfer kamen zusammen, um 50 Jahre Zeltlager zu feiern und Erinnerungen aufleben zu lassen. Dazu gehörte – neben einem gemütlichen Beisammensein mit Kaffee und Kuchen – ein Festabend mit Programm von verschiedenen Betreuergenerationen und das Übernachten in Zelten, auch ein Fußballspiel zwischen aktiven und ehemaligen Betreuen, ein Gottesdienst und das Liedersingen am Lagerfeuer. Das Ministrantenzeltlager war von Pfarrer Patriz Hauser gegründet worden. Bis heute kommen jedes Jahr fast 200 Ministrantinnen und Ministranten und rund 30 Betreuer in der ersten Woche der Sommerferien auf dem Wagnershof zusammen, um dort eine tolle Woche zu verbringen.