Aktion „Kleine Münzen – große Hilfe“ startet

Die Caritas im Ostalbkreis sammelt erneut fremde Währungen, die nach der Urlaubsreise übrig geblieben sind, sowie altes und ungültiges Geld.

„Wir sammeln Münzen und Scheine, die nicht mehr verwendet werden, in unseren Caritas-Sammeldosen. Das Geld kommt dann ohne Abzüge bedürftigen Menschen in unserer Region zugute“, erklärt Harald Faber, Regionalleiter der Caritas Ost-Württemberg. Dabei spiele es keine Rolle, ob es sich um Dollar, Schweizer Franken oder alte D-Mark handle. „Bevor das Geld nach der Reise in einer Schublade verschwindet oder in einem Portemonnaie schlummert, kann es hier sinnvoll eingesetzt werden“, so Harald Faber.

Für die diesjährige Aktion sind Sammeldosen bei der Caritas in Ellwangen aufgestellt. Auch in einigen Pfarrbüros können die Münzen und Scheine für die Aktion „Kleine Münzen – große Hilfe“ in die mit diesem Schriftzug ausgewiesenen Dosen eingeworfen werden.

Im vergangenen Jahr hatte die Caritas in der Diözese Rottenburg-Stuttgart dazu aufgerufen, das restliche Urlaubsgeld zu spenden. 2014 wurden für die Aktion diözesanweit 12320 Euro gespendet und damit fast 3000 Euro mehr als im Vorjahr. Der Erlös für die Caritas Ost-Württemberg belief sich im Jahr 2014 auf 3305,57 Euro. Das Geld kommt wieder direkt den Projekten und Einzelfallhilfen im Ostalbkreis zugute.