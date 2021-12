Aktion „Bürger helfen Bürgern“ soll auch in diesem Jahr stattfinden

Der Kulturausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung der Weihnachtsspendenaktion „Bürger helfen Bürgern“ 2021 zugestimmt. Für die Aktion ist ein Spendenaufruf des Oberbürgermeisters für die Adventswochen in der Stadtinfo vorgesehen.

Im Jahr 2020 sind deutlich mehr Spenden für in Not geratene Bürger zusammengekommen, als in den Jahren zuvor. Das liege am Verkauf von Kutteln als Ersatz für den pandemiebedingt abgesagten Kalten Markt, hieß es im Ausschuss. 2019 wurden nur Spenden in Höhe von 5935 Euro erzielt. Das hohe Spendenaufkommen durch die Weihnachtsaktion 2020 war demnach eine Ausnahme.

Die Spendensumme insgesamt beträgt 14 354 Euro. Ausgezahlt wurden bis zum 15. November 2021 8678 Euro. Eingereicht wurden 35 Anträge, neun wurden abgelehnt. Hier wurde durch Anträge auf Transferleistungen oder Leistungen der Grundsicherung geholfen. Unterstützt wurden Opfer von Gebäudebränden, behinderte und schwer erkrankte Menschen, Alleinerziehende in Notlagen, bedürftige Singles, Witwen oder Witwer, von der Sperrung des Energiebezugs bedrohte und obdachlose Personen.

Wie in den Jahren zuvor werden vor Weihnachten noch Ausgaben von mindestens 2000 Euro erwartet, so dass die Ausgaben für 2021 mehr als 10 000 Euro betragen werden.