Akkordeon total im Speratushaus

Zum Solokonzert „Akkordeon Total! Virtuosität und russische Seele“ lädt die evangelische Kirchengemeinde Ellwangen am Samstag, 1. Februar, um 19 Uhr ins Speratushaus ein. Es spielt der Akkordeon-Virtuose Alexandre Bytchkov aus Sankt Petersburg, der mit seiner Familie seit einigen Jahren in Mainz lebt. Er ist Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe, unter anderem zweifacher Deutscher Akkordeonmeister. Bytchkov präsentiert die breite Palette der Möglichkeiten des Akkordeons, das in unseren Breiten oft nur aus der Volksmusik bekannt ist. In anderen Ländern ist das nicht so. Bytchkov spielt Werke von Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti, Franz Schubert; Yuri Peschkov Georgi Sviridov, Astor Piazzolla, Zequinha de Abreu, Richard Galliano, Gus Viseur und Antonio Vivaldi.