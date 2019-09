Ahmadiyya-Gemeinde zu Gesprächen bei OB Dambacher

Vertreter der islamischen Ellwanger Ahmadiyya-Gemeinde haben sich zu einem Gespräch mit Oberbürgermeister Michael Dambacher getroffen. Seit vielen Jahren engagiert sich die Gemeinde für das kulturelle Zusammenleben in der Stadt. Öffentlichkeitswirksame Aktionen waren insbesondere die Reinigung der Innenstadt nach den Silvesterfeiern oder die Aufräumarbeiten nach dem Umzug am Fastnachtsdienstag. Die Gemeinschaft engagiert sich auch in weiteren sozialen Projekten. Unter anderem wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal der Charity-Walk in Ellwangen ausgetragen. Ein Großteil der dabei eingenommenen Startgelder wurde an die Bürgerstiftung Ellwangen übergeben. Dambacher freute sich über das bisher geleistete Engagement, das einen wertvollen Beitrag für ein gutes Miteinander in der Stadt darstelle. Gerne will auch er diese Zusammenarbeit fortsetzen und unterstützen.