Aggressiver Bettler: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Eine Polizeistreife hat einen 38-jährigen Mann festgenommen, bei dem es sich möglicherweise um den aggressiven Bettler handelt, der am Sonntag bei einer 91-jährigen Frau in Ellwangen um Geld gebeten und die Seniorin dabei bedrängt hat. Gegen 14.30 Uhr hatte ein bis dahin unbekannter Mann bei der Frau geklingelt und um Geld für seine Familie gebeten. Die 91-Jährige gab dem Mann 10 Euro, er verlangte aber zusätzlich den Ehering der Seniorin. Mit viel Mühe gelang es ihr, den Bettler aus der Wohnung zu bekommen und die Tür zu schließen.

Noch am selben Tag gingen beim Polizeirevier Ellwangen weitere Anrufe über einen aggressiven Bettler ein. Zeugen fertigten auch Bilder des Bettlers sowie eines Fahrzeugs an, das er benutzt hatte. Durch eine Polizeistreife des Polizeireviers Ellwangen wurde am Dienstag das besagte Fahrzeug festgestellt und kontrolliert. Hierbei wurde auch der mutmaßliche Bettler im Fahrzeug angetroffen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der 38-jährige rumänische Staatsangehörige vorläufig festgenommen und einem Richter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.